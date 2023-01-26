Вера Алдонина научилась улыбаться так же неотразимо, как и её покойная мама

Дочь блистательной певицы, внесенной когда-то в ТОП-10 самых красивых женщин России, давно привыкла к вниманию прессы.

Однако после трагической кончины Началовой, это внимание носит оттенок сострадания и даже снисхождения.

Девочку «приютил» брошенный супруг звезды, футболист Евгений Алдонин, женившейся вторично. Как сложится жизнь «золушки-падчерицы»?

Складывается хорошо. Мы уже писали, что в семье Алдониных Вера чувствует себя все увереннее. В свои шестнадцать она научилась улыбаться так же неотразимо, как улыбалась мама, однако пока эта улыбка по большей части адресована бабушке и дедушке.

И, конечно, Евгению, которому на днях исполнилось 45, его молодой супруге Ольге и их детям Артему и Анжелике.

Однако вполне вероятно, что в самом скором времени Вера начнет улыбаться своим поклонникам: девушка всерьез увлекается танцами и пением, и готова продолжить музыкальную династию.

Ее бабушка и дедушка в прошлом – профессиональные музыканты и композиторы.