«Слезы лились ручьем»: отощавший Дьяченко оказался в шаге от смерти

Мужественный актер Александр Дьяченко влюбил в себя миллионы телезрительниц. На сегодняшний день у него много ролей, в том числе в Голливуде. Звезда «Брата-2» ошарашил поклонников признанием, что относительно недавно мог умереть!

Знаменитость рассказал Борису Корчевникову, как летом прошлого года заболел коронавирусом. Его престарелая мама тоже заразилась. Мужчина решил отлежаться дома и принимал лекарства, которые ему прописали врачи. Но медикаменты не помогали, поэтому Александр обратился в больницу. Он будто предчувствовал, что это его последний шанс.

«Оказалось, что был тот самый критический день, в который все и определялось. Если бы мне не оказали экстренную помощь, все могло бы быть иначе», – отметил артист.

По словам Дьяченко, специалисты делали все возможное, чтобы ему помочь. Но мужчине становилось только хуже. Оказалось, что у звездного пациента начался цитокиновый шторм – это системная воспалительная реакция, протекающая в крайне тяжелой форме.

«Это когда количество тромбоцитов и степень разжиженности крови настолько не совпадают, что это может привести к фатальным последствиям!» — объяснил мужчина.

Александр целый месяц пролежал в больнице. Он говорит, что ему было очень тяжело. Брутальный актер готов был заплакать от бессилия. Кроме того, именно тогда он узнал о смерти близкого человека.

«Когда в меня вливали запредельное количество гормонов и антибиотиков, я узнал, что умер мой друг Сергей Лялин, режиссер. Это вызвало у меня такую реакцию! Таких в моей жизни не было никогда. Слезы лились ручьем», – вспоминает звезда.

Артист смог пережить все трудности и вернулся домой. Но от последствий коронавируса у него чуть не умерла мама. К счастью, все обошлось.

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