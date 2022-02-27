Александр Дьяченко не хочет ничего слышать о внебрачной дочери из Израиля

Четыре года назад 27-летняя Эвелин Аптус попыталась вручить Александру Станиславовичу цветы после спектакля с его участием, однако он оказался принимать букет. И вот уже семь лет девушка пытается достучаться до актера.

Не смотря на отсутствие общения, когда Александр Дьяченко попал в больницу предполагаемая дочь актера очень за него переживала. Эвелин готовилась к тому, чтобы сразу же прилететь в Россию и начать ухаживать за отцом, но бабушка отговорила ее от этой идеи.