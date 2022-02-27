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Александр Дьяченко не хочет ничего слышать о внебрачной дочери из Израиля

У российского актера театра и кино Александра Дьяченко в Израиле объявилась внебрачная дочь. Ее зовут Эвелин и она вот уже несколько лет пытается хотя бы перекинуться парой слов с артистом. Однако все безуспешно. Александр даже слушать ее не хочет.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актёрская карьера Дьяченко в России началась с фильма «Брат 2»

Фото: https://www.instagram.com/antigoalex/

«Думаю, у меня есть десятка два таких же детей», — объяснил Дьяченко отказ от проведения теста ДНК в беседе с корреспондентами программы «Ты не поверишь!».

Мать девушки продолжает утверждать, что у нее был короткий, но яркий роман с Дьяченко. От самой Эвелины имя звездного отца тоже скрывалось весьма долго. По словам матери девушки, сам артист и слышать ничего не хотел о дочери. Однако спустя время тайна была раскрыта.

Четыре года назад 27-летняя Эвелин Аптус попыталась вручить Александру Станиславовичу цветы после спектакля с его участием, однако он оказался принимать букет. И вот уже семь лет девушка пытается достучаться до актера.

Не смотря на отсутствие общения, когда Александр Дьяченко попал в больницу предполагаемая дочь актера очень за него переживала. Эвелин готовилась к тому, чтобы сразу же прилететь в Россию и начать ухаживать за отцом, но бабушка отговорила ее от этой идеи.

Фото и видео: https://www.instagram.com/antigoalex/

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