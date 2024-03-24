«Слезы градом»: Сергей Лазарев сделал заявление в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Певец Сергей Лазарев признался, что день общенационального траура в России совпал для него с личной трагедией. Он рассказал, что его отец и брат ушли из жизни с разницей в два года и один день. В своем Telegram-канале артист опубликовал послание, адресованное поклонникам, в котором поделился эмоциями.

Брат Сергея Лазарева Павел ушел из жизни 23 марта 2015 года, а 24 марта 2017 года не стало отца певца. Годовщина его смерти совпала с объявленным в России днем траура по жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем 22 марта.

В личном блоге Сергей Лазарев почтил память ушедших родных и признался, что скорбит вместе со всеми. Артист призвал всех делать добро, чтобы мир стал как можно добрее.

«Вчера было 9 лет, как не стало Брата Паши. Сегодня 7 лет, как не стало папы. Они ушли с разницей в один день, но папа через 2 года… Сегодня День траура по погибшим в ужасной трагедии в „Крокусе“. Дождь льет стеной… 2 дня слезы градом. Берегите себя и близких! И умоляю: делайте добро! От нас зависит, каким будет мир вокруг! Сейте добро, а не раздор!» — написал Сергей Лазарев.

Напомним, Сергей Лазарев отменил концерт, запланированный на 24 марта в Кондопоге. Певец пообещал перенести выступление на другую дату в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Несколько вооруженных человек пробрались в здание и открыли стрельбу. По предварительным данным, в результате случившегося пострадало более 150 человек.

24 марта в России объявлен день общенационального траура.

Ранее мы писали о том, что спортивный комментатор Виктор Гусев, оказавшийся в «Крокус Сити Холле» во время теракта, рассказал, как ему удалось спастись.