Комментатор Виктор Гусев рассказал о своем спасении из «Крокуса»

Спортивный комментатор Виктор Гусев, оказавшийся в «Крокус Сити Холле» в момент вооруженной атаки террористов, рассказал, как ему удалось спастись.

Он отметил работу менеджера концертного зала Софии Мейер, о которой ранее также сообщил шоумен Сергей Светлаков.

По словам комментатора, сначала девушка помогла заблокировать все двери из лож, чтобы не дать террористам возможности выйти из зала, а после скомандовала идти за ней.

«Вывела нас из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу единственным путем к спасению», — написал Гусев в соцсети.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 133 человека, в том числе трое детей, еще 152 пострадали.

Ранее шоумен Сергей Светлаков рассказал, что уже занял свое кресло, когда террористы вошли в зал со стороны амфитеатра. Вместе с родственницей и другом он выскочил в узкий коридор, где уже образовалась группа из 20-30 людей. При этом Светлаков подчеркнул, что девушка-менеджер закрыла выходы из всех лож на ключ, а потом вывела всех через узкий коридор.