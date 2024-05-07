«Слезы градом идут»: Филипп Киркоров рассказал о боли, которая преследует его уже 30 лет

30 апреля народный артист России Филипп Киркоров отметил день рождения — ему исполнилось 57 лет. Однако каждый год это событие омрачается воспоминаниями о большой потере, поскольку в этот же день в 1994 году не стало мамы певца, Виктории Киркоровой. В эфире нового выпуска «Шоу Воли» на ТНТ исполнитель хита «Просто подари» поделился воспоминаниями о маме.

«Этот день у меня не совсем веселый, потому что 30 лет назад, день в день — 30 апреля, не стало самого дорогого моего человека, моей мамы. У меня смешанное чувство», — признался Филипп Киркоров.

Певец рассказал, что помнит о том, что Виктория Марковна сказала перед уходом из жизни. По словам Филиппа Киркорова, его мама не хотела, чтобы он погружался в печаль, ведь его жизнь продолжается.

«Но она, уходя, дала мне совет, что я всегда должен веселиться шутить, что-то делать: клипы выпускать, песни, шоу. Чтобы этот день был всегда праздником в память о ней», — поделился артист.

Филипп Киркоров признался, что несмотря на то, что он старается держаться на людях, он дает волю эмоциям, когда остается наедине с собой.

«Потому я надеваю эту улыбку, хотя наступает полночь — и слезы градом идут вот уже 30 лет подряд. Ничего с собой поделать не могу. Не верьте тем, кто говорит, что боль с годами утихает. Ни фига она не утихает! Особенно что касается мамы», — высказался певец.

Поклонники артиста замечают, что его дочь Алла-Виктория очень похожа на свою бабушку, подчеркивая, что «порода и гены берут свое». Филипп Киркоров признался, что ему приятны подобные сравнения.

«Гены — великая вещь. Моя мама Виктория и моя дочь Алла-Виктория…» — отмечал артист.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров согласился на главную роль в полнометражном фильме.