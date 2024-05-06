Филипп Киркоров бросил пить и согласился на главную роль в полнометражном фильме

Певец Филипп Киркоров объявил о том, что собирается сняться в главной роли в полнометражном фильме. А также еще одним достижением артиста стал полный отказ от алкоголя. Об этом он рассказал в «Шоу Воли» на ТНТ.

Как оказалось, исполнитель уже давно не притрагивается к спиртным напиткам. Более того, он старается придерживаться здорового питания, заниматься спортом. Сейчас Филипп весит 96,5 кг, а только полтора года назад эта цифра была гораздо больше – 116 кг. Во многом убрать лишнее ему помогли пластические операции, которые он делал на протяжении нескольких месяцев в клинике Тимура Хайдарова.

Однако изменения коснулись не только внешности Киркорова, но и его карьеры. Певец решил полноценно погрузиться в кинематограф. Если раньше он в основном снимался в эпизодических ролях, то теперь ему предстоит воплотить на экране главного героя. Правда, много подробностей Филипп раскрывать не стал.

«Я собираюсь запустить один очень интересный проект. Летом будут съемки большого метра, фильм можно будет посмотреть в кино. Я исполнитель главной роли, а кто второй главный герой — я не скажу, это будет неожиданным сюрпризом», - рассказал певец.

Ранее Филипп Киркоров отказался отдать победу Ани Лорак в финале шоу «Маска».