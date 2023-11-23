С удовольствием бы пошла уже за вторым: Ида Галич призналась, что хочет снова стать матерью

Блогер Ида Галич вышла на связь с подписчиками и поделилась с ними своим мнением относительно второй беременности. По словам знаменитости, она подумывает об этом в последнее время.

Ида рассказала о счастье материнства в своем Telegram-канале IdaGalich. Она выложила совместное фото с сыном и написала, что не представляет без него жизни. Галич также завила, что намерена вырастить его достойным человеком.

Кроме этого, блогер высказалась о своей прошлой жизни. Ида вспомнила, как была замужем, и пофантазировала на тему будущего. Так, Галич считает, что если бы их жизненные пути с бывшим мужем не разошлись, то она бы уже была второй раз беременна. Знаменитость, по всей видимости, не оставляет надежды второй раз стать матерью.

Ранее в Сети появилась информация, что Ида Галич попала в топ-100 подозрительных для ФНС звезд. Через некоторое время блогер подтвердила, что ее деятельностью заинтересовалась налоговая.