«Никогда не показывает свою усталость»: Нино Нинидзе рассказала о съемках с Павлом Прилучным

Актриса Нино Нинидзе рассказала о съемках с коллегой – Павлом Прилучным. Вместе они работали над комедией «Виноград». По признанию артистки, Прилучный никогда не демонстрирует усталость и держится на одном уровне с другими участниками процесса.

Нинидзе отмечает, что в начале работы с новым партнером всегда испытывает «легкий мандраж», однако с Павлом этого практически не было.

«Как только мы отсняли первую сцену, волнение ушло, потому что Паша из тех партнеров, которые никогда не показывают свою усталость и, несмотря на свой опыт, не отделяют себя ни от одного участника съемочного процесса», — сказала актриса. Ее слова приводит Газета.Ru.

Съемки картины состоялись в Краснодарском крае, в частности, в Геленджике. Прилучный привез на работу почти всю семью.

«Мы первый раз были в этом городе и остались под очень большим впечатлением. Локация, где проходили съемки, да и вообще виды там просто сумасшедшей красоты», - поделился артист.

Прилучный играет фильме топ-менеджера, который обязан всем тестю. Однако как только мужчина узнает об измене супруга дочери, то в секунду успешный бизнесмен теряет все и возвращается на родину начинать жизнь с чистого листа.

Ранее новый возлюбленный Нинидзе Михаил Кремер рассказал, что сумел сохранить дружбу с бывшей женой.