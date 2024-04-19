Следы прошедшего юбилея: Максим Галкин* показал, как Алла Пугачева отпраздновала 75-летие

Звезда отечественной эстрады Алла Пугачева отпраздновала свое 75-летие. Певица провела день рождения за границей в кругу близких. Супруг Примадонны Максим Галкин* (внесен в реестр иностранных агентов на территории РФ) показал в одном из своих последних видео следы прошедшего юбилея.

Юморист поделился кадрами после торжества на странице в одной из социальных сетей. Он записал ролик на террасе, в котором рассуждал о будущих гастролях, в окружении огромного количества букетов. Галкин* даже пошутил, что как будто уже выступает перед поклонниками.

На самом деле цветы принадлежали Примадонне. Комик назвал их с улыбкой на лице следами прошедшего юбилея.

Ранее художник Никас Сафронов вспомнил о поведении Галкина* во время пребывания на совместных мероприятиях с Пугачевой. По его словам, звездный супруг везде сопровождал вторую половинку. Таким образом он проявлял свое отношение к ней.

*внесен в реестр иностранных агентов на территории РФ