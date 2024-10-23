Следы белого порошка на столе и стенах: Гуфу грозит уголовное дело за хранение наркотиков

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, попал в очередную скандальную ситуацию. СМИ писали, что артиста задержали за драку с полицейским. Кроме того, по данным Telegram-канала Mash, в отношении исполнителя могут возбудить дело о наркотиках.

Гуф вместе с друзьями отдыхал в банном комплексе. Там, как сообщили работники заведения, артист употреблял запрещенные вещества. Помимо того, что Алексей делал это сам, он еще и предлагал наркотики администратору.

После застолья с участием артиста в бане обнаружили следы белого порошка. Они были на столе и стенах. Если подтвердится, что это наркотическое вещество, то Долматову может грозить срок за хранение и употребление.

Ранее сестра рэпера прокомментировала инцидент с дракой в Подмосковье. По ее словам, Алексей ни в чем не виноват.