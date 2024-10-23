Рэпер Гуф ударил полицейского во время конфликта в Подмосковье

Сестра рэпера Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, прокомментировала инцидент с дракой. Ольга в беседе с mk.ru назвала брата пострадавшим. Также стало известно, что музыкант во время конфликта в Подмосковье ударил полицейского.

Скандал с задержанием артиста в Подмосковье продолжается. В СМИ появляются новые версии случившегося. Журналисты решили связаться с певцом, чтобы узнать подробности драки, но он отказался ее комментировать и «послал» представителей прессы. А вот его сестра заявила, что оппонент не пострадал, а вот Алексей да.

«У моего брата сильно повреждена рука! Будет лечить. Мой брат ни в чем не виноват. Он и есть пострадавший», – высказалась она.

Также появились подробности драки. Оказалось, что у Гуфа случился конфликт с 27-летним мужчиной, который является полицейским. Оказалось, что он был не при исполнении, но работает в патрульно-постовой службе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ранее адвокат Сергей Жорин назвал ложью информацию о том, что Гуф приставал к девушке. В СМИ фигурировала версия о том, что артисту понравилась дама, и он к ней приставал. Тогда она позвонила брату, который заступился за нее, начался конфликт.