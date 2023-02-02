«Следующим будет Шнуров»: над лидером рок-группы «Ленинград» готовится расправа за грехи

2 февраля появилась информация, что православные активисты движения «Мирный воин» во главе с лидером Михаилом Феодориди подали на Филиппа Киркорова иск суд. Их претензии к певцу заключались в танцах на кресле на майском концерте в Кремле. Оскорбленные верующие заявили, что артист совершил практически сатанический обряд на своем выступлении.

Феодориди в беседе с MK.RU рассказал, что в последнее время стало модным «хайпить» на православии, и главная цель их движения – это защищать веру от подобного. По его словам, изначально он хотел просить только 1 рубль в суде, но потом его убедили, что не нужно делать из судебного процесса цирк. Именно поэтому была выбрана сумма в размере миллиона рублей.

На данный момент, как рассказал Михаил, дело о богохульстве было передано в Таганский городской суд. Заседание пока не назначено, но на нем будут присутствовать юрист и адвокат Киркорова. Лидер движения уверен, что выиграть у них получится, а после этого они переключатся на другого артиста – Сергея Шнурова.

«Я не могу объять необъятное. Следующим, если выиграем дело по Киркорову, будет Сергей Шнуров со своим клипом, где героиня в образе Богородицы рождает «Айпад», - сообщил Феодориди.

Ранее стало известно, что пока в Москве ведутся разбирательства, Филипп Киркоров отдыхает в США. В Сети появились кадры, показывающие, как артист проводит время за границей.