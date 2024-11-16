«Следующий вопрос»: Евгения Медведева не стала раскрывать, приглашала ли Алину Загитову на свое шоу

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева не стала раскрывать, приглашала ли она свою главную соперницу Алину Загитову на свое шоу в Москве. В беседе с журналистами фигуристка отказалась отвечать на этот вопрос, передает РИА Новости.

На вопрос о том, приглашала ли она на свое шоу Алину Загитову, Евгения Медведева предложила журналистам спросить ее о чем-то другом.

«Следующий вопрос», — ответила фигуристка.

Напомним, обе спортсменки принимали участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Тогда Алина Загитова выиграла золото, а Евгения Медведева взяла серебро. В недавнем интервью олимпийская чемпионка заявила, что на данный момент у них с экс-соперницей нет «никаких» отношений. Более того, девушка призналась, что фигуристка даже с ней здоровается. Алина Загитова предположила, что у Евгении Медведевой остались неприятные воспоминания, связанные с ней, поэтому она не желает общаться.

Юбилейное шоу, приуроченное к 25-летию Евгении Медведевой, состоялось 15 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве. В мероприятии приняли участие знаменитые фигуристы — Александра Трусова (Игнатова), Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Михаил Коляда, Анна Погорилая, Елена Радионова и другие.

Ранее сообщалось о том, что Евгения Медведева раскрыла, сколько получает за выход на ледовых шоу.