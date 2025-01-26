Следователи установили местонахождение актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты опубликовали материалы дела в отношении Артура Смольянинова*, объявленного в международный розыск. Напомним, актера обвиняют по двум статьям — ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

«Решение об объявлении Смольянинова* в международный розыск, по мнению защиты, является формальным, так как ГСУ СК РФ известно о его местонахождении», — сказано в документах.

При этом сотрудники СК продлили предварительное следствие по делу в отношении актера до 26 апреля 2025 года. Напомним, 29 октября 2024 года Смольянинов* был заочно арестован судом.

Ранее мы писали о том, что долги Артура Смольянинова* продолжают расти.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.