Долги обнищавшего за границей Артура Смольянинова* продолжают расти

Сбежавший из России актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) продолжает копить долги в родной стране.

По данным РИА Новости, общая задолженность достигла почти 216 тысяч рублей. Часть из этой суммы — кредит, который артист не погасил. Кроме того, 30 тысяч рублей Смольянинов* должен выплатить в качестве штрафа за дискредитацию российской армии в 2022 году.

Еще за звездой «9 роты» числятся 28 штрафов ГИБДД на 41,5 тысячи рублей. При этом некоторые взыскания датируются январем 2025 года.

Летом 2024 года долги Смольянинова* составляли 164 тысячи рублей. Сообщалось также, что мать актера ездит на его автомобиле и не оплачивает штрафы ГИБДД.

Напомним, в России Смольянинов* заочно арестован по решению суда. Он проходит по делу о распространении фейков о ВС РФ и возбуждении вражды. Соответствующее решение суд принял 29 октября 2024 года.

Ранее обнищавший в Латвии Артур решил заработать на обсуждении фильмов с россиянами. Он придумал онлайн-встречу для любителей кино за 1600 рублей. Оплату попросил вносить в рублях, евро или фунтах.

*Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга