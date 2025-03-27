Следователь по делу Ефремова заявил, что тот сотрудничал с правоохранителями

Российский актер Михаил Ефремов после ареста вел себя хорошо и готов был сотрудничать с правоохранителями. Об этом рассказал ведший его дело следователь Алексей Мишуров.

«В целом Михаил Олегович произвел на меня положительное впечатление, как человек. Об этом я говорил ранее. Он абсолютно нормальный человек, который оказался в такой сложной для него ситуации», — приводит его слова aif.ru.

Мишуров отметил, что в подобной ситуации может оказаться любой гражданин — что не отменяет того факта, что Ефремов совершил серьезное преступление.

Также Мишуров указал, что артист получил достаточно большой срок. Вину же за чересчур громкий резонанс вокруг дела он возлагает на бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, который в настоящее время сам находится под арестом.

Ранее мы писали о том, что за время отбывания наказания Ефремов потерял около 160 млн рублей дохода.