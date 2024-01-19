«Следовало ожидать»: в Госдуме не удивились, что YouTube удалил канал Никиты Михалкова

Блокировку YouTube-канала режиссера Никиты Михалкова следовало ожидать. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Ее комментарий приводит сайт NEWS.ru.

По словам парламентария, канал «Бесогон TV» обличал западные «подлости», а в последнее время в нем много говорилось о европейцах и политике Европы.

«Этого следовало ожидать. Я надеюсь увидеть его канал на Rutube…», - высказалась Драпеко и отметила, что в России следует развивать отечественные платформы.

Ранее и сам Михалков обещал, что выпуски «Бесогона» будут доступны на российских площадках. Кинодеятель удивлялся тому, что его канал так долго просуществовал на YouTube.

О блокировке аккаунта стало известно 18 января, когда при переходе на него страница оказалась недоступна. На «Бесогон» были подписаны 1,6 млн пользователей, в канале размещены более 270 видео.