Опубликовано 16 сентября 2024, 21:371 мин.
Раньше не приводила на ТВ: Маша Распутина познакомила публику с братом
Певица Маша Распутина впервые появилась на сцене с двоюродным братом Иваном.
© Tarakanov Vadim/East News
Певица Маша Распутина появилась на сцене с двоюродным братом Иваном. Раньше она не приводила родственника на ТВ.
Об этом сообщает StarHit.
Иван и Маша Распутина приняли участие в шоу «Секретный артист» на канале «Пятница». В нем звезды появляются на сцене с родственниками.
Распутина восхитилась номером Ивана, который исполнял песню Елены Ваенги «Тайга». Певица «не ожидала», что получится лучше оригинала.
«Откуда ты вообще такой большой взялся — я-то помню совсем маленького мальчика», - высказалась исполнительница.
В конце программы Распутина спела с Иваном дуэтом. Они исполнили хит «Играй, музыкант».
В начале сентября Распутина сообщала о возвращении на сцену с новой программой.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:StarHit
Автор:Лилия Караева