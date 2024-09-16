Раньше не приводила на ТВ: Маша Распутина познакомила публику с братом

Певица Маша Распутина появилась на сцене с двоюродным братом Иваном. Раньше она не приводила родственника на ТВ.

Об этом сообщает StarHit.

Иван и Маша Распутина приняли участие в шоу «Секретный артист» на канале «Пятница». В нем звезды появляются на сцене с родственниками.

Распутина восхитилась номером Ивана, который исполнял песню Елены Ваенги «Тайга». Певица «не ожидала», что получится лучше оригинала.

«Откуда ты вообще такой большой взялся — я-то помню совсем маленького мальчика», - высказалась исполнительница.

В конце программы Распутина спела с Иваном дуэтом. Они исполнили хит «Играй, музыкант».

В начале сентября Распутина сообщала о возвращении на сцену с новой программой.