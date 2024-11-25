«Славы больше, чем ума»: Юрий Стоянов публично высмеял Кологривого

Актер Юрий Стоянов заявил, что Никите Кологривому «сорвало голову» из-за славы. Об этом стало известно в эфире «Шоу Воли».

По мнению Стоянова, на Кологривого обрушилась популярность, к которой он оказался не готов. Именно поэтому Никита критиковал более опытных коллег и устраивал скандалы на съемочной площадке. Юрий считает, что у него не хватило ума с достоинством пройти путь славы.

««Эффект Кологривого» — это когда славы больше, чем ума. При этом актеру и не надо быть мыслителем. Артист не должен думать, он должен уметь умно чувствовать. В этом и состоит суть актерской профессии, а думать должен режиссер», — высказался Стоянов.

При этом Юрий считает, что Никита — талантливый актер.

«Он отличный нутряной актер. Но слишком много свалившегося внимания после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» сорвало ему голову», — заявил артист.

По словам Стоянова, его, в отличие от Никиты, слава не изменила. Более того, он нервничает и волнуется перед каждым выходом в свет.

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