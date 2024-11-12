«Причем тут я?»: Юрий Стоянов ответил обидевшемуся на шутку мэру Дальнегорска

Юрий Стоянов ответил обидевшемуся на шутку о коррупции мэру Дальнегорска. Об этом сообщает Газета.Ru.

Мэр Дальнегорска Александр Теребилов обиделся на шутку Юрия Стоянова из шоу «100янов». В скетче юморист выступает в роли ведущего новостей и зачитывает историю о вымышленном коррупционном скандале, связанном с мэром Дальнегорска, который якобы украл 5 миллионов рублей.

Такой юмор Александр Теребилов назвал «пошлым» и «похабным».

Впрочем, Стоянов отметил, что не видит своей вины в юмористическом скетче, который оскорбил чиновника.

«Программа „100янов“ последний раз выходила в эфир в 2021 году. Не я пошутил — человек, который играет это, персонаж пошутил. Это, конечно, проблема сценария. К актерам какие претензии?» — задался вопросом он.

Юморист заявил, что ничего общего с пошлыми шутками он не имеет.

«Она может быть несправедливой, но со словом „пошлость“ надо уметь обращаться. Слово „пошлость“ никогда не имело и не будет иметь отношения к тому, в чем я занят. Причем тут я?» — рассказал он.

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