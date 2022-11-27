Слава явилась в джинсах на свадьбу дочери и вызвала негодование публики

Недавно состоялась свадьба дочери певицы Славы Александры Морозовой и ее возлюбленного Андрея. Событие проходило в маленьком кругу близких и друзей, однако почти все пришли нарядными. Публику взволновал вид матери невестки – Анастасии Сланевской.

Сланевская пришла на церемонию в джинсах и рубашке в клетку. По словам артистки, она думала, что будет только роспись молодожен.