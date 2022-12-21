Славе нелегко даётся пережить расставание с мужем

Певица Слава, которая 4 дня назад объявила о расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким, сообщила, что ей не так легко удается пережить конец отношений.

«Глаза грустные, но тут ничего не поделаешь», - сказала заметно похудевшая и при этом похорошевшая Слава.

Певица добавила, что «не может специально ничего делать»: ни врать, ни скрывать чувства. В соцсетях она написала: «Плохо мне».

Отношения Данилицкого и Славы длились 20 лет. У пары родилась дочь. При этом брак не был официально зарегистрирован. По словам исполнительницы, в последние годы «было очень много всего плохого».

Незадолго до этого громкого заявления Данилицкий развлекся на стороне с двумя девушками. Мужчина весело провел с ними время.