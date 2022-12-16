Муж изменил Славе сразу с двумя девушками

Муж певицы Славы бизнесмен Анатолий Данилицкий, с которым артистка не живет вместе, развлекся на стороне. Мужчина оказался в компании сразу двух девушек и неплохо провел с ними время.

В Сеть попало видео, как Данилицкий танцует с молодыми ухоженными красотками. Мужчина близко прижимался и чуть ли не целовал девушек.

Комментаторы отметили, что Данилицкий неплохо развлекся в отсутствие Славы.

Ранее певица выдала замуж старшую дочь Александру Морозову. Спустя три недели после торжества артистка объявила о беременности.