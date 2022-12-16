13:44, 16 декабря 2022
1 мин.
Муж изменил Славе сразу с двумя девушками
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Муж певицы Славы бизнесмен Анатолий Данилицкий, с которым артистка не живет вместе, развлекся на стороне. Мужчина оказался в компании сразу двух девушек и неплохо провел с ними время.
В Сеть попало видео, как Данилицкий танцует с молодыми ухоженными красотками. Мужчина близко прижимался и чуть ли не целовал девушек.
Комментаторы отметили, что Данилицкий неплохо развлекся в отсутствие Славы.
Ранее певица выдала замуж старшую дочь Александру Морозову. Спустя три недели после торжества артистка объявила о беременности.
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Экспресс газета
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
#муж,