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13:44, 16 декабря 2022
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Муж изменил Славе сразу с двумя девушками

Муж изменил Славе сразу с двумя девушками

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Муж певицы Славы бизнесмен Анатолий Данилицкий, с которым артистка не живет вместе, развлекся на стороне. Мужчина оказался в компании сразу двух девушек и неплохо провел с ними время.

В Сеть попало видео, как Данилицкий танцует с молодыми ухоженными красотками. Мужчина близко прижимался и чуть ли не целовал девушек.

Комментаторы отметили, что Данилицкий неплохо развлекся в отсутствие Славы.

Ранее певица выдала замуж старшую дочь Александру Морозову. Спустя три недели после торжества артистка объявила о беременности.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
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