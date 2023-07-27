Слава и Любовь Успенская не смогут отсудить у Хайдарова деньги: адвокат Добровинский привел три веских аргумента

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы пластического хирурга Тимура Хайдарова, заявил, что певицы Слава и Любовь Успенская не отсудят у врача деньги. Он привел несколько аргументов.

Звездный защитник заявил, что истцы требуют предоставить видео операций. Но с записями есть определенные тонкости, и Добровинский их раскрыл.

«Во-первых, такие видео не могут храниться вечно… Во-вторых, такие видео предоставляются по запросу суда, а в суд никто до сих пор не обратился… В-третьих,… за видео обращаются не в те клиники, в которых проводились операции», - сказал адвокат сайту kp.ru.

Подытожив, Добровинский отметил, что «деньги, которые рассчитывают получить с Тимура Хайдарова, никто никогда не увидит».

Напомним, певица Слава пожаловалась на шрамы после операции на груди, сделанной у Хайдарова. Врач объяснил негативные последствия тем, что артистка не выполняла рекомендации. Позже Славу поддержала другая исполнительница: певица Любовь Успенская недовольна результатом операции на ягодицах. Хайдаров нанял адвоката, чтобы защищать свои интересы в суде.

В биографии врача обнаружили факт, касающийся его образования. Из иска от 2019 года от другого недовольного пациента выяснилось, что Хайдаров не проходил ординатуру по пластической хирургии. Тогда суд оштрафовал врача на 100 тыс. рублей.