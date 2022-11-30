Слава так отметила покупку автомобиля, что не смогла забрать машину из салона

Певица Слава появилась в социальных сетях с рюмкой и заявила, что не смогла забрать купленный автомобиль из салона в силу своего состояния. Дальше звезда поделилась способами избавиться от похмелья.

«Привет, страна. Так отметила свою покупку автомобиля, что даже не смогла его забрать из автосалона», - начала певица сториз.

Потом Слава рассказала, «чем спасалась».

«Спасалась ванной, выпила чашечку кофе и, конечно же, немного клюковки 33%», - поделилась «лайфхаками» певица.

Ранее Слава появилась на свадьбе дочери в джинсах. Она объяснила, что рассчитывала увидеть только роспись молодоженов.