15:48, 30 ноября 2022
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Слава так отметила покупку автомобиля, что не смогла забрать машину из салона
Певица Слава появилась в социальных сетях с рюмкой и заявила, что не смогла забрать купленный автомобиль из салона в силу своего состояния. Дальше звезда поделилась способами избавиться от похмелья.
«Привет, страна. Так отметила свою покупку автомобиля, что даже не смогла его забрать из автосалона», - начала певица сториз.
Потом Слава рассказала, «чем спасалась».
«Спасалась ванной, выпила чашечку кофе и, конечно же, немного клюковки 33%», - поделилась «лайфхаками» певица.
Ранее Слава появилась на свадьбе дочери в джинсах. Она объяснила, что рассчитывала увидеть только роспись молодоженов.
Источник фото:Александра Воротнева/ Starface.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: