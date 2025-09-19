Слава рассказала о своем состоянии после проблем со здоровьем. Об этом стало известно из соцсетей.

Несколько дней назад певица Слава пожаловалась на плохое самочувствие. Знаменитость рассказывала, что подхватила вирусное заболевание. Сегодня Слава вновь вышла на связь с подписчиками — она выложила кадры из поезда.

На видео певица кашляет и выглядит нездоровой. Судя по всему, Слава так и не оправилась от болезни.

«Состояние мокрого полудохлого мыша», — пожаловалась она.

Позже знаменитость выложила кадры из теплой страны — куда именно отправилась Слава, она не рассказала.

«Я устрою себе отдых, правда всего на четыре дня. А с кем и куда — напишу попозже», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что подруга эксперта ток-шоу Анны Амбарцумян заявила о ее романе с мужем Славы.