Подарил две квартиры за 100 млн рублей: раскрыт роман мужа певицы Славы с экстрасенсом и экспертом ток-шоу

Подруга эксперта ток-шоу и экстрасенса Анны Амбарцумян рассказала, что у нее был роман с мужем певицы Славы Анатолием Данилицким. Напомним, что девушка погибла в 2020 году, однако ее личная жизнь продолжает обрастать подробностями.

В шоу «Малахов» Виктория Шорикова – лучшая подруга Анны – сообщила, что за ней ухаживали влиятельные мужчины. В том числе отношения у экстрасенса были и с Анатолием Данилицким. Предположительно, для возлюбленной он даже купил две квартиры в Москве.

«Она упоминала супруга певицы Славы в контексте подаренной ей недвижимости. Все две квартиры на Новом Арбате за 100 миллионов рублей, о которых шла речь в программе, всегда говорилось про него. Аня была умным человеком, она понимала мужчин и знала, чего хочет», - заявила Виктория.

Информацию о подаренных Данилицким квартирах подтвердила и юрист, которая вела дела Анны. Она отметила, что Амбарцумян упоминала о недвижимости.

Напомним, что эксперта ток-шоу нашли мертвой летом 2020 года. Она находилась в отеле в центре Москвы.

Ранее певице Славе подарили кольцо с рубином стоимостью около 540 тысяч рублей.