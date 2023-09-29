«Больше никогда не придете к этому певцу на концерт»: Слава пригрозила Киркорову раскрытием тайн

Певица Слава не сдержалась после очередных обвинений в алкоголизме со стороны хирурга Тимура Хайдарова и артиста Филипп Киркорова. Используя мат, она пригрозила коллеге, что, если он не перестанет нелестно о ней отзываться, она раскроет все его тайны, которые, по ее словам, являются настоящей грязью.

Исполнительницу хита «Одиночество» нередко критикуют из-за ее любви к спиртным напиткам. Ухватиться за этот факт решили и ее оппоненты в силиконовом скандале. Врач и его звездный пациент не раз позволяли себе называть вокалистку алкоголичкой, и это вывело ее из себя. В личном блоге Слава вышла на связь и заявила, что, если еще раз услышит о себе что-то подобное, то расскажет всем то, что преданные поклонники точно не должны знать.

«Хотите я расскажу вам несколько тайн по поводу Тимура Хайдарова и Филиппа Киркорова? У меня много тайн, но это даже не тайны, а такая грязь, что вы все больше никогда не полезете к этому врачу под нож или не придете к этому певцу на концерт», - заявила артистка.

К слову, Слава также гневно высказалась о телеведущем Андрее Малахове, который выпустил программу с участием Хайдарова. Певица посчитала, что журналист принял сторону врача в этом конфликте и объявила, что он для нее больше не существует.

Ранее стала известна дата переговоров между хирургом Хайдаровым и пострадавшими пациентками.