Слава озвучила свой диагноз и назвала условие для примирения с Данилицким

Певица Слава, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, публично рассказала о серьезном диагнозе – биполярном расстройстве, с которым она столкнулась после измены возлюбленного. Исполнительница призналась, что обратилась за помощью к психотерапевту после того, как ее нервная система «не выдержала» предательства близкого человека, переутомления от работы и многолетних проблем со здоровьем.

Как выяснилось в программе «Светская хроника» на Пятом канале, последние месяцы поведение артистки вызывало беспокойство у поклонников: она публиковала странные видео, где то смеялась, то плакала. Сама Слава описывала свое состояние как глубокую депрессию, из которой она пыталась выбраться с помощью спорта, отдыха и даже алкоголя, что только усугубило ситуацию.

По рекомендации подруги Лолиты Милявской певица обратилась к специалисту из Института имени Бурденко. Ей поставили диагноз «биполярное расстройство». Врачи назначили лечение и рекомендовали ей беречь себя и сократить рабочую нагрузку. Из-за этого она продала недвижимость.

«Это чисто финансовый вопрос. Просто я хочу себе дать небольшой отдых, чтобы я могла брать такое количество концертов, где бы у меня не ехала уже крыша. Эти деньги, конечно бы, мне очень помогли», — поделилась Слава.

Ее возлюбленный Анатолий Данилицкий пытается помириться с ней. Но у женщины есть условия для этого.

«Он мне подарил колечко какое-то, я его отдала своей дочке. Это неприлично. Мне нужно колечко раз в восемь больше, и он может себе это позволить. Вот когда он мне сделает подарок, который меня достоин, может, я его и прощу. Так, чтобы просто дни рождения вместе справлять», — заявила знаменитость.

При этом певица подчеркивает, что даже в случае примирения о возобновлении отношений речи не идет. Ее главный приоритет на сегодня — восстановление психического здоровья.

Ранее мы писали о том, что дочь певицы Славы Александра Морозова обратилась к отцу в день его рождения.