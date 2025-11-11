«Невероятный человек»: дочь певицы Славы Александра Морозова обратилась к отцу в день его рождения

Дочь певицы Славы Александра Морозова поздравила отца с 55-летием. Она обратилась к нему в соцсетях, опубликовав несколько совместных снимков.

Александра появилась на свет в отношениях Славы с бизнесменом Константином Морозовым. Они расстались в начале 2000-х, но мужчина остался в хороших отношениях с дочерью.

«Сегодня день рождения у самого доброго, светлого и невероятного человека — у моего папы. Папа, я безумно счастлива быть твоей дочерью. Ты человек, у кого сердце всегда открыто, кто умеет слушать, поддерживать и любить по-настоящему. Пап, я тебя очень люблю. Спасибо, что ты у меня есть», - написала Морозова.

Александра добавила, что отца можно было увидеть в шоу «Выживалити» - он прилетал к дочери на родительский день.

Интернет-пользователи поздравили отца Морозовой с днем рождения в комментариях. Они писали: «Папа очень классный. Такой добрый и искренний!», «Глаза светлые и добрые», «Видно, что мужчина добрый, светлый, красивый», «Хороший какой».