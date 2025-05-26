«Можно поздравить»: 45-летняя певица Слава намекнула на помолвку

45-летняя певица Слава показала кольцо на безымянном пальце, спровоцировав слухи о помолвке. Украшение попало на фото, где артистка запечатлена во время ремонта.

Об этом пишет Леди Mail.

Внимание поклонников привлек снимок, на котором видны рука и нога Славы, испачканные краской. На безымянном пальце сверкало кольцо.

«Похоже, ее можно поздравить», - говорится в комментарии под снимком.

Напомним, певица состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким. У пары растет дочь Антонина. В начале 2025 года стало известно об окончательном расставании Славы с Данилицким. У певицы есть старшая дочь Александра, которая некоторое время назад стала мамой.

Ранее Слава жаловалась, что близкие люди треплют ей нервы. Однако певица не уточняла, кто виноват в ее плохом настроении.