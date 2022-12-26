Слава на глазах у пожилого сожителя предложила Билану заняться сексом
Экс-продюсер телеканала рассказала, что Слава предложила Билану заняться сексом.
Фото: Kashaev Pavel/East News
Певица Слава, будучи в нетрезвом состоянии, предложила певцу Дмитрию Билану заняться с ней сексом. Это произошло на дне рождения исполнителя и чуть ли не на глазах у мужа, бизнесмена Анатолия Данилицкого.
Инцидент имел место в 2008 году. О нем рассказала экс-продюсер телеканала «Муз-ТВ» Олеся Сазыкина.
«Она там основательно нажралась и чуть ли не на глазах у своего Анатолия предлагала Билану заняться с ней сексом», - вспоминает собеседница.
По ее словам, Билан не знал, как отделаться от Славы. «Ну что ты от меня хочешь, деточка?» - повторял певец и предлагал спеть для нее.
Ранее Слава сообщила о разрыве с Данилицким. Напомним, мужчина старше ее более чем на 20 лет. Официально отношения не были зарегистрированы.
Сам бизнесмен думает, что решение о расставании певица приняла на эмоциях. Он признался, что до сих пор любит Славу и хочет теплых отношений с ней.