Слава на глазах у пожилого сожителя предложила Билану заняться сексом

Певица Слава, будучи в нетрезвом состоянии, предложила певцу Дмитрию Билану заняться с ней сексом. Это произошло на дне рождения исполнителя и чуть ли не на глазах у мужа, бизнесмена Анатолия Данилицкого.

Инцидент имел место в 2008 году. О нем рассказала экс-продюсер телеканала «Муз-ТВ» Олеся Сазыкина.

«Она там основательно нажралась и чуть ли не на глазах у своего Анатолия предлагала Билану заняться с ней сексом», - вспоминает собеседница.

По ее словам, Билан не знал, как отделаться от Славы. «Ну что ты от меня хочешь, деточка?» - повторял певец и предлагал спеть для нее.

Ранее Слава сообщила о разрыве с Данилицким. Напомним, мужчина старше ее более чем на 20 лет. Официально отношения не были зарегистрированы.

Сам бизнесмен думает, что решение о расставании певица приняла на эмоциях. Он признался, что до сих пор любит Славу и хочет теплых отношений с ней.