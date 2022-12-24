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12:40, 24 декабря 2022
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Экс-муж Славы впервые прокомментировал заявление певицы о расставании

Экс-муж Славы озвучил причину разрыва.

Фото: freepik

Недавно певица Слава заявила публике о разрыве с Анатолием Данилицким, намекнув на готовность к новым отношениям с кем-нибудь. Бизнесмен решил дать свои комментарии.

Данилицкий признался, что проблемы в паре начались с рождением ребенка. Он хотел бы вернуть Славу. Ее решение было на эмоциях, думает бизнесмен.

Он отметил, что не смог встретиться и побеседовать со Славой. Данилицкий намекнул, что считает себя виноватым, но любит Славу и хочет сохранить теплые отношения.

Источник фото:freepik
Источник:StarHit
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