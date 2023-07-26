Не заканчивал ординатуру по пластической хирургии: обнаружен новый факт в биографии Тимура Хайдарова

В иске пациента к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову нашли информацию о том, что он не проходил подготовку по пластической хирургии. Соответствующие данные приводит Пятый канал, который показал фрагмент того самого искового заявления.

Судебное разбирательство относилось к 2019 году. Суд тогда оштрафовал Хайдарова на 100 тыс. рублей.

На днях история получила продолжение, но против врача выступила певица Слава. Она заявила, что сделала операцию на груди, но в результате остались шрамы и рубцы.

Хайдаров обратился за защитой к адвокату Александру Добровинскому. Интересы Славы будет представлять Елена Сенина.

Добровинский подтвердил, что встречался с доверителем 25 июля, они заключили договор. Звездный защитник пообещал информировать о дальнейших событиях по делу, которое в его бюро условно назвали «Сиськин бунт».