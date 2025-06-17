«Слава Богу, здесь все тихо»: лидер «Би-2» сообщил, что живет в Испании

Лидер группы «Би-2» Егор Бортник* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, что у него нет специальной программы в телефоне, которая предупреждает о бомбежках. Подробностями он поделился в разговоре с бывшим ведущим программы «Контрольная закупка» Антоном Привольновым, уехавшим в Израиль.

Он спросил, есть ли у певца, как у настоящего израильтянина, программа, предупреждающая о бомбежках. На это Бортник* ответил: «Нет, потому что я живу в Испании, слава Богу, здесь все тихо».

Дальше певец прокомментировал действия Израиля в отношении Ирана. Новости об этом стали для артиста неожиданностью.

«Это было очень неожиданно, тем более что сейчас все вокруг находится в таком напряжении. Кажется, что любая спичка можешь поджечь любой пожар. В данном случае я хотя бы понимаю логику того, что делает государство Израиль, мое государство», - произнес артист.

Он выразил надежду, что эта операция будет доведена до конца. Бортник* добавил: он поддерживает начатое Израилем. На высказывания артиста обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Ранее сообщалось, что у него нашли банковские счета и бизнес в России на другое имя.

*признан иноагентом на территории РФ