Есть гражданство и бизнес: спонсирующий Украину Лева* «Би-2» зарабатывает в России

Фронтмен группы «Би-2» Егор Бортник* (Лева, признан иноагентом на территории РФ) после признания в спонсировании ВСУ продолжает зарабатывать в России. Музыкант использует подставное имя.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Лёва* имеет российский паспорт и проходит в документах как Игорь Бортник. У него есть свой ИНН, банковские счета и бизнес.

Представители движения «Сорок сороков» уже обратились с заявлением в МВД с требованием лишить Бортника* гражданства России. Кроме того, общественники призвали Минюст признать иноагентом и «Игоря».

Напомним, после задержания в Таиланде в 2024 году пресс-служба «Би-2» отдельно подчеркивала, что у лидеров коллектива Левы* и Шуры нет российских паспортов.

Ранее Бортник* рассказал пранкерам Вовану и Лексусу, что для него не существует такого понятия, как Родина. Он признался, что перевел на помощь Украине свыше 100 тысяч евро.

Также сообщалось, что бывший одноклассник Левы* связал ненависть артиста к России с психическими проблемами.

*Признан иностранным агентом на территории России