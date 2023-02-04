«Слава Богу, выжили»: съемки «Склифосовского» обернулись болезнью для Максима Аверина

Максиму Аверину, играющему врача в сериале «Склифосовский», самому понадобилась помощь медиков. Съемки проходили в Сочи, на чем настаивал сам актер.

Дело в том, что отдыхать на курорте не получалось. Ежедневные длительные съемки привели Аверина к солнечному удару, отиту и прочему. «Слава Богу, выжили», — иронично сказал артист.

Тем не менее, Аверин признается, что готов жертвовать собой ради съемок. Он счастлив, занимаясь любимым делом.

Ранее мы писали, что Максим Аверин публично признался в любви к Марии Порошиной.