15:15, 04 февраля 2023
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«Слава Богу, выжили»: съемки «Склифосовского» обернулись болезнью для Максима Аверина
Максим Аверин получил проблемы со здоровьем после съемок в Сочи.
Фото: Ксения Угольникова/ Starface.ru
Максиму Аверину, играющему врача в сериале «Склифосовский», самому понадобилась помощь медиков. Съемки проходили в Сочи, на чем настаивал сам актер.
Дело в том, что отдыхать на курорте не получалось. Ежедневные длительные съемки привели Аверина к солнечному удару, отиту и прочему. «Слава Богу, выжили», — иронично сказал артист.
Тем не менее, Аверин признается, что готов жертвовать собой ради съемок. Он счастлив, занимаясь любимым делом.
Ранее мы писали, что Максим Аверин публично признался в любви к Марии Порошиной.
Источник фото:Starface
Источник:Пятый канал
Автор:Галина СьюТеги: