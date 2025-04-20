«Слава Богу, ему не надо хотя бы готовить»: дочь Егора Кончаловского о замужестве в 19 лет

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, вышедшая замуж в 19 лет, пожаловалась на сложности жизни в браке и не рекомендовала девушкам так рано соглашаться на предложение руки и сердца от избранника.

Мария Михалкова-Кончаловская вышла замуж в 2020 году за бизнесмена Никиту Кузьмина, который старше ее на восемь лет. Звездная наследница заверила, что сама приняла такое решение.

«Приняла предложение руки и сердца, поскольку на тот момент мы встречались уже около двух лет. Мы поженились сразу после пандемии. Но рекомендовать так рано выходить замуж я бы не стала. Потому что совсем не у всех может быть так, как у нас с Никитой», — приводит Hello! Слова Марии.

Как отметила девушка, ей бывает сложно договориться с супругом из-за разных взглядов на многие вещи, включая бытовые.

«Слава Богу, ему не надо хотя бы готовить — он спокойно может выйти в кафе и поесть. И вообще, он все по дому делает сам…Я отвечаю не столько за быт, сколько за атмосферу», — разоткровенничалась Мария.

Она пояснила, что в основном ее домашние обязанности ограничиваются покупкой различного декора для дома и кормлением домашних питомцев.

Ранее дочь режиссера Егора Кончаловского открыла выставку своих картин. Мария Михалкова-Кончаловская призналась, что показ работ устроила ради получения диплома. Девушка училась в Московском художественно-промышленном институте.