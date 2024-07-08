«Приурочена к защите диплома»: дочь Кончаловского открыла выставку своих картин

Дочь режиссера Егора Кончаловского открыла выставку своих картин. Мария Михалкова-Кончаловская призналась, что показ работ устроила ради получения диплома. Об этом она сообщила в соцсетях.

Девушка училась в Московском художественно-промышленном институте, а теперь выставляется в этих стенах. Она показала свои работы в личном микроблоге и рассказал о творчестве.

«Моя выставка. Она приурочена к защите диплома. И теперь я квалифицированный специалист или специализированный капиталист. Дипломированный! Вот», — поделилась выпускница.

Напомним, что звездная наследница выбрала факультет графического дизайна. Она не в первый раз выставляет свои работы. Два года назад девушка уже организовывала свою выставку в культурном центре «Покровские ворота». Как оказалось, дочь актрисы Любови Толкалиной с детства любит рисовать и развивала талант в театре матери «Собор». Она трудилась над декорациями для спектаклей, что отмечала звезда в соцсетях.

При этом сердце наследницы занято. В 19-летнем возрасте она вышла замуж за бизнесмена Никиту Кузьмина. Сначала отец относился к решению дочери настороженно, но после принял зятя. Мария подчеркивала, что отказалась от помощи родителей в оплате свадебного торжества. Молодые люди сделали все сами.

Ранее дочь Егора Кончаловского заявила, что муж устроил ей блиц на первом свидании.