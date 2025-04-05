«Слава Богу, что не поженились!»: Леонид Величковкий раскрыл правду об отношениях с Ладой Дэнс

Продюсер Леонид Величковский откровенно рассказал об отношениях с певицей Ладой Дэнс, с которой сотрудничал и жил два года. В эфире YouTube-шоу «Как это было с Яной Чуриковой» музыкант заявил о расчетливости артистки и признался, что рад расставанию с ней.

Именно Леонид Величковский занялся продюсированием Лады Дэнс, когда та начала сольную карьеру с выходом хита «Девочка-ночь». Тогда же их рабочие отношения перешли в романтические. Однако продюсер уверен, что чувства певицы не были искренними — у нее был лишь меркантильный интерес.

«Как я осознаю, Лада внутренне поняла, что это удача. И чтобы, как говорится, не упустить, она сделала все, чтобы затащить меня в постель — и ей это удалось. А спустя 30 лет выяснилось, что она еще и сокомпозитор, и сопродюсер», — заявил Леонид Величковский.

По словам музыканта, изначально их отношения были гармоничными, но впоследствии артистка подхватила звездную болезнь.

«Мы пробыли с Ладой четыре года. Два года были хорошими и даже счастливыми. Но, когда навалилась слава, Лада стала другой, ее слава очень сильно поменяла. И два оставшихся года были полным раздраем. Полным!» — поделился продюсер.

Спустя годы после разрыва экс-возлюбленный Лады Дэнс признается: он рад, что их пути разошлись.

«Не поженились? На самом деле, слава Богу! Я сейчас, спустя годы, думаю: это же меня Бог просто отвел! А если были бы дети! Я вообще не представляю, что было бы тогда», — отметил музыкант.

Напомним, Леонид Величковский и Лада Дэнс состояли в гражданском браке с 1992 по 1994 год и расстались со скандалом. Поводом для разрыва стали взаимные подозрения в изменах. Позднее певица призналась, что действительно встречалась с другим мужчиной.

Ранее сообщалось о том, что Лада Дэнс рассказала об изменах Леониду Величковскому.