Певица Лада Дэнс рассказала об изменах продюсеру Величковскому. Об этом она призналась в шоу «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ.

На заре своей карьеры певица Лада Дэнс жила вместе с продюсером Леонидом Величковским. У пары были не только рабочие, но и романтические отношения. Ходили слухи, что продюсер изменял Дэнс, но и он обвинял певицу в интрижке с бизнесменом Павлом Свирским, за которого знаменитость в итоге вышла замуж.

Как рассказала Дэнс, она действительно начала встречаться со своим будущим мужем будучи в отношениях с Величковским. Впрочем, уже тогда отношения между ними были холодны.

«Мы были не муж и жена, а продюсер и певица. У нас было общее дело, общие деньги и квартира, но спали в разных комнатах. Почему так произошло? Не знаю. Разлюбила его, а может, он меня. Сложно, когда ты завязан общим бизнесом. Представь, я курица несущая золотые яйца. Как от такой отказаться?» — объяснила она.

Уже после расставания с продюсером, Дэнс вспомнила, как обнаружила в квартире свои вещи, которые носила другая девушка. Тогда она окончательно поняла, что не зря рассталась с Величковским.

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