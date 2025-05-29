Российскому актеру Даниле Козловскому закрыли въезд в Латвию, сообщила глава МИД республики Байба Браже. Об этом пишет РЕН ТВ.

Браже рассказала, что Данилу Козловского внесли в список нежелательных лиц для Латвии. Та же участь постигла рэпера из Казахстана Вадима Мотылева, который выступает под псевдонимом SLIMUS.

Им на неопределенное время запрещен въезд в прибалтийскую республику.

СМИ отмечают, что ранее Браже объявила угрозой нацбезопасности и запретила въезд в Латвию певцу Иону Ионицэ, которого называют копией Юры Шатунова.

Напомним, что певице Кристине Орбакайте тоже закрыли въезд в Латвию. Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис принял решение о запрете въезда в страну для 53-летней дочери Аллы Пугачевой. Причиной стали опасения служб безопасности.

Ранее мы писали о том, что Данила Козловский впервые за два года выступил в России. Актер отметил 40-летие спектаклем на сцене в Москве. До этого он показывал свое шоу за границей, куда часто приходила Алла Пугачева.