Сладкоголосого Лазарева чуть не стошнило после поцелуя с Кудрявцевой

Отношения певца Сергея Лазарева с телеведущей Лерой Кудрявцевой обсуждала вся страна. Роман между ними был десять лет назад, но слухи об их связи ходят до сих пор. После расставания знаменитости часто видятся и работают вместе. Недавно они даже продемонстрировали в своих соцсетях поцелуй.

Исполнитель опубликовал фото, на котором нежно целует Леру в щеку, а она отвечает ему взаимностью. Артисты прекрасно смотрятся вместе. Но мужчина говорит, что сейчас между ними складываются необычные взаимоотношения.