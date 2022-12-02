Сладкоголосого Лазарева чуть не стошнило после поцелуя с Кудрявцевой
Отношения певца Сергея Лазарева с телеведущей Лерой Кудрявцевой обсуждала вся страна. Роман между ними был десять лет назад, но слухи об их связи ходят до сих пор. После расставания знаменитости часто видятся и работают вместе. Недавно они даже продемонстрировали в своих соцсетях поцелуй.
Исполнитель опубликовал фото, на котором нежно целует Леру в щеку, а она отвечает ему взаимностью. Артисты прекрасно смотрятся вместе. Но мужчина говорит, что сейчас между ними складываются необычные взаимоотношения.
Фото: Соцсети Сергея Лазарева
«История наших взаимоотношений в четырех кадрах», – подписал публикацию звезда.
На следующих снимках Лазарев корчит лицо, будто ему стало плохо. Кажется, что через несколько секунд певца стошнит прямо в студии. Поклонники разглядели намек на то, что звезде неприятна его экс-избранница, и его буквально воротит от нее.
Фото: Соцсети Сергея Лазарева
Пользователи Сети надеются, что Сергей просто неудачно пошутил. Напомним, что артисты были вместе около четырех лет. Несмотря на то, что Лера на 12 лет старше певца, они гармонично смотрелись вместе. Фанаты до сих пор обсуждают причину их расставания. А звездные коллеги уверены, что творческие люди просто не смогли ужиться друг с другом.
Сейчас Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, а исполнитель тщательно скрывает свою личную жизнь.
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