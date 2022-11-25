Испытал наслаждение: Сергея Лазарева удовлетворила маленькая балийка

Несколько дней назад Сергей Лазарев вместе с детьми отправился в отпуск в ОАЭ. В последнее время он очень много работал, участвовал в съемках шоу «Дуэты», «Ну-ка, все вместе!», «Аватар». Также артист презентовал свою новую масштабную концертную программу. Теперь исполнитель решил, что заслужит отдых. Причем расслабляется он по полной программе.

Оставив сына и дочь в детской комнате, Сергей направился в спа-салон, где решил посетить сеанс тайского массажа. Певцу в качестве специалиста досталась небольшого роста хрупкая балийка. Сначала Лазарев подумал, что она не сможет «своими маленькими ручками» как следует его «промять». Однако артист очень сильно ошибался.

После массажа Лазарев вышел на связь с поклонниками с совершенно блаженным видом. Он рассказал, что все его опасения не оправдались. Девушка сумела его полностью удовлетворить. «Прям отлично сделала!» - поделился расслабленный певец.

Отметим, что с отдыха артист постоянно делится контентом с детьми. На днях он показывал, как они весело резвятся в бассейне. Сергей Лазарев признавался, что старается воспитывать Никиту и Анну в любви, но при этом иногда бывает к ним и строг. Чаще всего это касается использования гаджетов. Дети капризничают, когда звездный папа не позволяет им долго играть на планшетах и телефонах, но родитель всегда находит альтернативу. Вместо электроники Лазарев предлагает, например, разгадывать кроссворды, которые развивают мышление.

Напомним, что оба ребенка Сергея Лазарева родились от суррогатной матери. Недавно депутат Госдумы осудила певца за подобный способ размножения и призвала других артистов не пропагандировать рождение «детей из пробирки».