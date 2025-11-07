«Сладкий ноябрь»: актер Алексей Чадов поделился новыми кадрами с супругой на отдыхе

Российский актер Алексей Чадов поделился с поклонниками новыми совместными кадрами с супругой Лейсан Галимовой. В личном блоге артиста появились снимки, сделанные на отдыхе в жаркой стране.

Знаменитости устроили страстную фотосессию на фоне песчаных барханов. На фотографии супруги запечатлены целующимися. «Сладкий ноябрь», — лаконично написал новый пост Алексей.

Роман Чадова и Галимовой начался в 2018 году, но расписалась пара только в 2023-м. В прошлом году у супругов родилась дочь, которой дали необычное имя — Айя.

У 44-летнего артиста уже есть наследник. Сын Федор, которому сейчас 11 лет, появился у Алексея в браке с актрисой Агнией Дитковските. Пара рассталась в 2017 году, всего год спустя после рождения ребенка.

Летом этого года Чадов рассказал, что уже три года не снимается в кино и отказывается от предложений, которые постоянно ему поступают. Свои актерские амбиции он реализует в театре.

