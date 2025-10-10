«Он поступил по-свински, но пусть у него все будет хорошо»: Алексей Чадов высказался об обманувшем его человеке

Российский актер Алексей Чадов о человеке, который его обманул. В разговоре с mk.ru артист признался, что больше никогда не будет с ним общаться.

Известно, что 44-летний Чадов судится с Максимом Боевым, бывшим партнером по фильму, который они создавали вместе. Мужчина не заплатил Алексею за работу над кинолентой, хотя картина собрала приличную сумму в прокате.

«Я всегда работал исключительно с сильными, большими и авторитетными кинопродюсерами. Но так получилось, что Максим Боев затесался в мою жизнь, и вышла такая странная ситуация. Но это его жизнь, его путь. Пусть у него все будет хорошо», — поделился Чадов.

Недавно актеру удалось выиграть очередной суд, по результатам которого ему присудили выплатить 74 миллиона рублей. Сам звезда «9-й роты» подозревает, что разбирательства еще не закончились. Однако Алексей добавил, что больше никогда не будет разговаривать с бывшим партнером.

«О чем разговаривать? Он поступил по-свински. […] Я ж все-таки не какой-нибудь мальчик, а дядя с опытом и многое знаю. Просто произошел такой одиозный случай», — заключил актер.

