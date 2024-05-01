«Можно было сыграть противную тетку»: что Светлана Немоляева думает о своей героине из «Служебного романа»

Светлана Немоляева рассказала, что стало бы с ее героиней из «Служебного романа» после окончания фильма. В беседе с Kp.ru актриса заявила, что не осуждает поступок Рыжовой.

Как утверждает Немоляева, Ольга Рыжова и не думала уводить из семьи Юрия Самохвалова, роль которого исполнил Олег Басилашвили. Более того, она не стала бы просить его внимания.

«Я думаю, что у нее было как раз очень светлое, чистое чувство воспоминания прошлой жизни. Я бы не осуждала ее», – пояснила 87-летняя артистка.

По словам Немоляевой, Самохвалов вовсе не жертва в этой ситуации, ведь именно он предал огласке письма Рыжовой, которая изливала ему всю душу. Режиссер Эльдар Рязанов хотел воплотить в героине Светланы Владимировной образ взрослой женщины, мечтающей о принце.

«Конечно, можно было сыграть Рыжову противной теткой, которая пристает к Басилашвили. Но хорошо ли это было бы для фильма? Не уверена», – заявила Немоляева.

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