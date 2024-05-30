«Слабо представляю»: Мария Зайцева рассказала об отношении к браку после развода

Бывшая солистка группы «#2Маши» Мария Зайцева заявила, что вряд ли снова выйдет замуж после развода. Она рассказала, как смогла сохранить отношения с экс-супругом и какой должен быть ее новый бойфренд в беседе с Леди Mail.ru.

Певица была в браке с коллегой Алексеем Гоманом, а после развода смогла сохранить с ним дружеские отношения. Артисты даже работают вместе, что вызывает удивление у поклонников. При этом на вопрос о воссоединении звезда дает четкий ответ.

«Фанатов все-таки придется расстроить – как супруги мы с Лешей вместе уже не будем. Но мы по-прежнему остаемся близкими людьми, навсегда связанными общим ребенком», – поделилась артистка.

Мария рассказала о том, какой мужчина мог бы ее заинтересовать. По ее словам, это должен быть человек со схожими взглядами, который обладает хорошим чувством юмора. Но это еще не все.

«Ну и не буду скрывать: для меня важно, чтобы человек был хорош собой. Был красивым, опрятным, следил за собой – я обращаю на это внимание», – пояснила певица.

Журналисты поинтересовались у звезды, готова ли она снова отправиться к алтарю. Она порассуждала на эту тему, но дала понять, что сейчас ей не до этого.

«Честно говоря, на эту минуту я это не визуализирую. Однако никогда нельзя говорить «никогда». И хоть сегодня я себе слабо представляю, что снова дойду до загса, но в будущем все может быть – жизнь непредсказуема», – добавила звезда.

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