«Сквозь фанатов и через весь зал»: певец Shaman удивил зрителей эффектным появлением на концерте в Тюмени

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, удивил своих поклонников в Тюмени эффектным появлением на сцене в ходе сольного концерта в местной филармонии.

Исполнитель хита «Встанем» сначала прошел по балкону концертного зала, а потом по партеру с флагом России. Он был одет в кожаную белую куртку и футболку с российским триколором. Ярослава сопровождали два охранника.

«Я была в прошлом году на концерте. Появление сквозь фанатов и через весь зал — впервые», — поделился впечатлениями присутствовавший на мероприятии корреспондент 72.ru.

По данным издания, Shaman даст в Тюмени три концерта. При этом на выступление 28 сентября в продаже оставалось всего 28 билетов. На концерт 29 сентября объявили солдаут. Желающие послушать Ярослава смогут приобрести билеты на 30 сентября, в продаже еще около 90 билетов.

Перед началом мероприятия в субботу у здания филармонии собралась большая очередь на входе. Сотни жителей Тюмени пришли на концерт исполнителя.

Ранее Shaman, во время сольного концерта в Перми снял с себя черную толстовку и кинул в зрительный зал.